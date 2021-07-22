Mide ağrısıyla gidip öldü! Vali Ahmet Altıparmak isyan etti: Ölüme terk eden...

Çeşitli illerde Valilik yapan Ahmet Altıparmak'ın kuzeni olan Kaplan'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından isyan etti.

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Çeşitli şehirde valilik yaptıktan sonra 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile de merkez valiliğine atanan Ahmet Altıparmak’ın kuzeni Ali İmran Kaplan, şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İddialara göre ağrı kesici serum ve lağman verilerek gönderilen Kaplan, ağrıları geçmeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği tespit edilince Kaplan hemen ameliyata alındı. Midenin delinmesi üzerine dışkının kana karıştığı ortaya çıktı. Bunun içinde acil olarak Ankara’ya sevk edilmek istendi. Ancak Ankara’daki hastaneler Kaplan’ın sevkini kabul etmedi. Eski Vali Altıparmak’ın devreye girerek Ankara ve Kırşehir valileriyle görüşerek kuzeninin sevkini geçte olsa yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Kaplan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.







"Sistem, daha 51'ndeki bir Yiğidi öldürdü"

Vali Ahmet Altıparmak sosyal medya hesabından isyan ederek, “Ülsere bağlı mide kanamasından hasta kaybedilir mi? Bu ülkede edilir! Ağrıdan kıvranan hastaya önce ağrı kesici, sonra lağman verip gönderen ilgisizlik ve karşı taraf kabul etmiyor diye ölüme terk eden sistem, daha 51'ndeki bir Yiğidi öldürdü! Ankara ve Kırşehir Valilerimizin özel çabasına, Kırşehir İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Daire Başkanının gayretlerine rağmen, muhatap hastanelerin kabul etmeden sevkin yapılamaması vahim hadiseyi yaşattı. Dilerim başka hastalarımız böyle üzücü bir olayı yaşamaz” ifadelerini kullandı.