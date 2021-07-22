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Ümraniye’de bıçaklı dehşet: Annesini bıçakladı ardından polislere saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de bıçaklı dehşet: Annesini bıçakladı ardından polislere saldırdı

Ümraniye’de madde bağımlısı şahıs, annesini boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran şahıs, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ercan D. (30), annesini bıçaklayarak yaraladı. Ardından evden çıkan şüpheli, elindeki bıçakla cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı.

Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.

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