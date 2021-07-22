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Bartın'da tatilin sonu kötü bitti! Kahreden haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'da tatilin sonu kötü bitti! Kahreden haber geldi

BARTIN'da babası ve eniştesiyle birlikte Bozköy sahilinde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Talha Çankaya, Ankara’dan tatil için ailesi ile birlikte Amasra’ya geldi. Amasra’ya bağlı Bozköy sahilinde baba D.Ç. ve eniştesi K.G. ile denize giren Talha Çankaya dalgaların arasında kayboldu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına Bağlı DEGAK-3 Dalış Timi Ekiplerince Talha’nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmaların sonucunda Talha Çankaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberle yıkılan aile bireyleri çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Boğularak yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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