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Uganda'da sağlık skandalı! Covid-19 aşısı yerine saf su enjekte ettiler

Uganda'da sağlık skandalı! Covid-19 aşısı yerine saf su enjekte ettiler

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldığı ortaya çıktı. Bazı kişilere aşı yerine su enjekte edildiği öğrenildi.

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Uganda'da en az 800 kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı. Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, yaptığı açıklamada, ülkede artan günlük Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirtti.

Naamara, "Ülkede para kazanma niyetiyle bazı vicdansız kişiler, halkı sahte bir Kovid-19 aşısı tatbikatı için kandırdı" dedi.

Bir doktor firari, 2 hemşire gözaltında
Ülkede Mayıs-Haziran arasında en az 800 kişiye sahte aşı yapıldığını ifade eden Naamara, bazı kişilere aşı yerine su verildiğini söyledi. Naamara, konuyla ilgili başlatılan soruşturmada iki hemşirenin gözaltına alındığını, bir doktorun da firari olduğunu ifade etti.

Ülkede Kovid-19 aşıların ücretsiz olduğunu altını çizen Naamara, halka bu tür ücretli aşılarından uzak durmalarını çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şimdiye kadar 91 bin 355 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti.

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