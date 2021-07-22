Rize ve Artvin yağmur durdu diye yanılmasın! Prof. Orhan Şen'den 40 saat uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında Doğu Karadeniz'deki yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Doğu Karadeniz'deki risk 36 saat daha devam edecek. 40 saate kadar da sürebilir. Yağmur durur gibi oldu ama arkasından geliyor yine" dedi.

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize ve Artvin'i yine sel vurdu. Rize Valisi Kemal Çeber, kente son 12 saattir 110 kilograma yakın yağış düştüğünü açıkladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Karadeniz'deki yağış ve sel riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...

Türkiye'nin kuzey bölgelerinde atmosferde bir kararsızlık var. Bu kararsızlık da kuvvetli yağışları getiriyor. Doğu Karadeniz'de bu kararsızlık bu tür yağışları meydana getirdi. Rize ve Artvin'de risk hemen doğal afete dönüşebiliyor.

40 saat sürebilir!

Doğu Karadeniz'deki risk 36 saat daha devam edecek. 40 saate kadar da sürebilir. Yağmur durur gibi oldu ama arkasından geliyor yine. Batı Karadeniz'de bu risk azaldı. Bu gece risk devam ediyor, yarın da var, yarın gece de var.

İstanbul'da sıcaklıklar dün yaptığı öngörülere göre 28-29 derecelere düştü. Kuzeyli rüzgarlar daha serin hissettiriyor. Akşam saatlerinde biraz yağmur olabilir. Bayram dolayısıyla Karadeniz sahillerinde çok denize giren var. Burada rip akıntısı vardır, büyük tehlike arz ediyor.

Akıntıya kapılan kişinin direnç göstermesine gerek yoktur, yatay yüzmesi gerekir. Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı. Bunlara dikkat etmemiz gerekir.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız."