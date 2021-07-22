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Mardin'de kahreden kaza! Otomobil takla attı 2 asker hayatını kaybetti

Mardin'de kahreden kaza! Otomobil takla attı 2 asker hayatını kaybetti

MARDİN'de, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada hayatını kaybeden araç içerisindeki 2 kişinin askeri personel oldukları öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. 61 KZ 769 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 2 askeri personelin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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