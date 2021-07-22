BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,08
ALTIN 497,84
HABER /  GÜNCEL

AFAD'dan son dakika açıklaması: 200 kişi tahliye edildi

AFAD'dan son dakika açıklaması: 200 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

Abone ol

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "

ÖNCEKİ HABERLER
Uganda'da sağlık skandalı! Covid-19 aşısı yerine saf su enjekte ettiler
Uganda'da sağlık skandalı! Covid-19 aşısı yerine saf su enjekte ettiler
Rize ve Artvin yağmur durdu diye yanılmasın! Prof. Orhan Şen'den 40 saat uyarısı
Rize ve Artvin yağmur durdu diye yanılmasın! Prof. Orhan Şen'den 40 saat uyarısı
Mardin'de kahreden kaza! Otomobil takla attı 2 asker hayatını kaybetti
Mardin'de kahreden kaza! Otomobil takla attı 2 asker hayatını kaybetti
Muğla'da 4.6'lık deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması
Muğla'da 4.6'lık deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması
Mustafa Destici'den Kıbrıs ziyaretine katılmayan Millet İttifakı'na tepki
Mustafa Destici'den Kıbrıs ziyaretine katılmayan Millet İttifakı'na tepki
Gümüşhane'de feci kazada can pazarı! İki araç kafa kafaya çarpıştı
Gümüşhane'de feci kazada can pazarı! İki araç kafa kafaya çarpıştı
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz
Toyota çip krizi nedeniyle 3 fabrikasını kapattı
Toyota çip krizi nedeniyle 3 fabrikasını kapattı
Bartın'da tatilin sonu kötü bitti! Kahreden haber geldi
Bartın'da tatilin sonu kötü bitti! Kahreden haber geldi
Aşılama programı bayramda da kesintisiz devam ediyor işte son rakamlar
Aşılama programı bayramda da kesintisiz devam ediyor işte son rakamlar