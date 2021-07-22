Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan “mavi tabloyu” yayınladı. Bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam vefat sayısında düşüş gözlendi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık Kovid -19 verilerinin yer aldığı "mavi tabloyu" yayınladı. 10-16 Temmuz günlerini kapsayan tablodaki test sayısı, vaka sayısı ve hasta sayısında; 3-9 Temmuz günlerine ilişkin verilere kıyasla artış gözlendi.

Tabloya göre 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi. Geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtildi.

İŞTE 10-16 TEMMUZ HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

-Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.

-Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.

-Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.

-Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.

-Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu.