Türkiye 22 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 214 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 93 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 63.08'e ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 21 milyon 635 bin 725 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 155 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 635 bin 725 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 696 bin 807 kişiye aşı yapıldı.

"Son zamanların en yüksek vaka sayısı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

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