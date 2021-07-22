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Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek

TÜRKİYE-İran sınırında yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 3 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı, 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi.

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Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağılığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

3 kilometrelik kısmı tamam
İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlanırken, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti de yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor.

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