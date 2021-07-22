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Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları

Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları

Koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla ilgili İngiltere'de yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, Pfizer-BioNTech aşısının söz konusu varyanta karşı ne kadar koruma sağladığına dair veriler elde edildi.

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Koronavirüsün mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan Delta varyantıyla ilgili aşı çalışmaları sürüyor. 19.000’den fazla insan, İngiltere'de bir araştırmaya katılarak aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisini ölçmeye katkı sağladı.

Birleşik Krallık’ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Tek doz aşı, koruma için yeterli değil
The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı. Yetkililer tek doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.

Tek dozun koruma oranı
Araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

İki doz Biontech aşısı delta varyantına karşı ne kadar koruyor?
Yetkililer, “Tek doz Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

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