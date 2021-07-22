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İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama

İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama

İZMİR'in Kordonboyu'nda çiçek satma, fal bakma, para isteme bahanesiyle yaklaştıkları vatandaşların cep telefonunu ve cüzdanlarını çalan çeteye polis dur dedi. 17 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alınan 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak, Alsancak, Göztepe, Balçova ve İnciraltı gibi hareketli sahil bölgelerinde, yaşı küçük çocukların, ellerinde perdeleme amaçlı kullandıkları poşet ve çiçek ile vatandaşların yanına yaklaşıp gül satma, çakmak, para ve sigara isteme, fal bakma ve boş şişe toplama gibi farklı bahaneler ile vatandaşları oyalayarak, farklı olaylarda ise zor kullanarak veya özel beceriyle yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Gelen ihbarların yoğunlaşması üzerine çalışmaları derinleştiren ekipler, yaşı küçük çocukları hırsızlık suçlarına azmettirdiği değerlendirilen 5 şüpheliyi belirledi.

20 mağdura telefonları teslim edildi
Alsancak bölgesinde görev alan polis unsurları 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 20 mağdurun çalınan telefonları ise mağdurlara teslim edildi.

17 adrese eş zamanlı operasyon
Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli şahsı yakalamak için 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Nihat E.'nin (38) evinde 23 adet farklı marka model suça konu telefon, bir adet silah ve silaha ait 73 adet mermi ele geçirildi. Arama yapılan diğer adreslerde ise uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen toplam 32 telefon ele geçirildi.

14 tutuklama
Gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önceden tutuklanan 3 şüpheli ile birlikte; adliyeye sevk edilen toplam 17 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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