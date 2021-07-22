Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub'u tek golle geçti

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Moldova ekibi Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.Abone ol
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.
Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.
31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.
85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.
90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.
Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.