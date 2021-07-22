BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,09
ALTIN 497,61
HABER /  SPOR

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub'u tek golle geçti

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub'u tek golle geçti

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Moldova ekibi Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.

31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.

Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları
Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Burdur'da nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
Burdur'da nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek
Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek
Selahattin Demirtaş'tan Rize ve Artvin mesajı
Selahattin Demirtaş'tan Rize ve Artvin mesajı
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu! Kurbanlığı kovalarken kaybolmuştu
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu! Kurbanlığı kovalarken kaybolmuştu
Türkiye 22 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'de illere göre Covid-19 vaka sayısı! Bakan Fahrettin Koca 10- 16 Temmuz tablosunu paylaştı
Türkiye'de illere göre Covid-19 vaka sayısı! Bakan Fahrettin Koca 10- 16 Temmuz tablosunu paylaştı
Dünya casus yazılım 'Pegasus'u konuşuyor! İsrailli şirketten akıllara durgunluk veren benzetme
Dünya casus yazılım 'Pegasus'u konuşuyor! İsrailli şirketten akıllara durgunluk veren benzetme