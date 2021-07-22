BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,08
ALTIN 497,84
GÜNCEL

Artvin'de selde yıkılan ev kamerada! Arhavi ilçesinde felaketin görüntüsü

İhlas Haber Ajansı

ARTVİN'de bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arhavi ilçesinin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Korkunç anlar! Maç öncesi bir anda şeytan hortumu oluştu
Korkunç anlar! Maç öncesi bir anda şeytan hortumu oluştu
Sakarya'da balkondan 'kamuoyuna duyurulur' deyip spiker gibi anlattı
Sakarya'da balkondan 'kamuoyuna duyurulur' deyip spiker gibi anlattı
Ünlü manken Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak kamerada
Ünlü manken Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak kamerada
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi
Meşaleli semazen olay oldu Konya Büyükşenir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tepki gösterdi
Meşaleli semazen olay oldu Konya Büyükşenir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tepki gösterdi
Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Mustafa Sarıgül'den Zülfü Livaneli'nin 'Ecevit' sözlerine tepki: Hesap vereceksiniz
Mustafa Sarıgül'den Zülfü Livaneli'nin 'Ecevit' sözlerine tepki: Hesap vereceksiniz
Alişan kardeşine helallik istenirken kahroldu! Selçuk Tektaş’ın cenaze töreninde acı anlar
Alişan kardeşine helallik istenirken kahroldu! Selçuk Tektaş’ın cenaze töreninde acı anlar
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu