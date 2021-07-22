BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,09
ALTIN 493,81
YEREL

Ünlü manken Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından tekme tokat dövüldü. Dövülen Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, şiddet anları ise kameralara yansıdı.

İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, eski sevgilisinin tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, genç adamı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Aldattığı için ayrıldım sürekli şiddete başvurdu"

Yaşadığı olay sonrası açıklama yapan manken Gizem Akbaş şunları söyledi: "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş.

Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı. Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum.

Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum."

Saldırganın ifadesi

Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi
Rize'de 1 hafta sonra gelen yağmur yeniden sel ve heyelanlara neden oldu
Rize'de 1 hafta sonra gelen yağmur yeniden sel ve heyelanlara neden oldu
Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Mustafa Sarıgül'den Zülfü Livaneli'nin 'Ecevit' sözlerine tepki: Hesap vereceksiniz
Mustafa Sarıgül'den Zülfü Livaneli'nin 'Ecevit' sözlerine tepki: Hesap vereceksiniz
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu
Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Antalya'da mezarlıkta görenler şaşkına döndü! Yürek burkan sır ortaya çıktı
Antalya'da mezarlıkta görenler şaşkına döndü! Yürek burkan sır ortaya çıktı
İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı! Hayatının şokunu yaşadı: Ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim
İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı! Hayatının şokunu yaşadı: Ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim
Bakan Bekir Pakdemirli denize daldı hayalet ağları elleriyle çıkardı Müsilajın da sebebi!
Bakan Bekir Pakdemirli denize daldı hayalet ağları elleriyle çıkardı Müsilajın da sebebi!