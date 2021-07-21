BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 496,48
GÜNCEL

Alişan kardeşine helallik istenirken kahroldu! Selçuk Tektaş’ın cenaze töreninde acı anlar

Kardeşinin acısını yaşayan Alişan, cenaze töreninde kardeşi için helallik istendiği sırada ayakta durmakta güçlük çekti. Alişan'ın o anlarını görenler acısına ortak oldu. İşte içleri acıtan o görüntü...

Alişan, koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazında Tektaş için helallik istendiği sırada Alişan, ayakta durmakta zorlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu
Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu
Antalya'da mezarlıkta görenler şaşkına döndü! Yürek burkan sır ortaya çıktı
Antalya'da mezarlıkta görenler şaşkına döndü! Yürek burkan sır ortaya çıktı
İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı! Hayatının şokunu yaşadı: Ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim
İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı! Hayatının şokunu yaşadı: Ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim
Silivri'de plajda hırsızlık kamerada
Silivri'de plajda hırsızlık kamerada
Çin'de sel sularına kapılan kişiyi kurtarmak istediler her şey bir anda oldu korkunç görüntü
Çin'de sel sularına kapılan kişiyi kurtarmak istediler her şey bir anda oldu korkunç görüntü
İstanbul Arnavutköy'de içme suyundan kan akıyor! Kaçak kurbanın kanı çeşmeye karıştı
İstanbul Arnavutköy'de içme suyundan kan akıyor! Kaçak kurbanın kanı çeşmeye karıştı
9 makamlı rektör sonrası Güldür Güldür'deki Onur Buldu'nun çok maaşlı müdür skeci dillerde
9 makamlı rektör sonrası Güldür Güldür'deki Onur Buldu'nun çok maaşlı müdür skeci dillerde
Cam Tavanlar 7. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 7. bölüm fragmanı
Ada Masalı 6. bölüm fragmanı
Ada Masalı 6. bölüm fragmanı