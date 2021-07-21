Alişan kardeşine helallik istenirken kahroldu! Selçuk Tektaş’ın cenaze töreninde acı anlar
Kardeşinin acısını yaşayan Alişan, cenaze töreninde kardeşi için helallik istendiği sırada ayakta durmakta güçlük çekti. Alişan'ın o anlarını görenler acısına ortak oldu. İşte içleri acıtan o görüntü...
Alişan, koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze namazında Tektaş için helallik istendiği sırada Alişan, ayakta durmakta zorlandı.