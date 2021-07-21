Alişan kardeşine helallik istenirken kahroldu! Selçuk Tektaş’ın cenaze töreninde acı anlar

Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti

İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı! Hayatının şokunu yaşadı: Ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim

Çin'de sel sularına kapılan kişiyi kurtarmak istediler her şey bir anda oldu korkunç görüntü