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Silivri'de plajda hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Silivri’de plajda denize giren kişinin fiyatı bin dolar değerindeki kol saatini çalan şahılar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Plaj hırsızlığı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yeri önünde, 4 Temmuz tarihinde bir kişinin fiyatı bin dolar olan kol saati ve 120 lira parası çalındı.

Konu ile ilgili çalışma yapan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın eşkalini belirledi. Eşkali belirlenen N.T. ve E.T. isimli şahıslar 18 Temmuz tarihinde Esenler’de yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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