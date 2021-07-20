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İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de sahibinin elinden kurtulan dana akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Çalışanlar ve markette bulunanlar neye uğradığını şaşırırken yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Küçükçekmece'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı.

Kurbanlığın sahibi elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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