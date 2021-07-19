BIST 1.352
DOLAR 8,58
EURO 10,13
ALTIN 498,32
YEREL

Siirt'te camiden çağrı yapıldı: Allah rızası için aşımızı olalım

İhlas Haber Ajansı

SİİRT kent merkezinde cami hoparlöründen aşı olun çağrısı yapıldı. Cami imamı, "Bu hastalıktan kurtuluş yolu tek çare olan aşımızı bir an önce yaptıralım ki sağlığımıza daha güzel bir şekilde sahip çıkarak yüce dinimiz İslam'ın emrine uymaya gayret gösterelim" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında olan Siirt'te Abdulhakim Sancak Çarşı Cami İmamı Nevzat Erdabakoğlu, anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti.

Allah rızası için herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getiren Nevzat Erdabakoğlu, camideki hoparlörle vatandaşların aşı olmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Erdabakoğlu, "Mümin kardeşlerim yüce dinimiz İslam bedenimizi sağlığımızı bize emanet olarak vermişlerdir. Yüce mevlamız, 'Kendinizi tehlikeye atmayınız ve tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güveniniz' ilahi emrini vermiş. Peygamberimiz, 'Tedavi olunuz' emrini vermişlerdir. Bizler de bu emirlere uyarak dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle bu hastalıktan kurtuluş yolu tek çare olan aşımızı biran önce yaptıralım ki sağlığımıza daha güzel bir şekilde sahip çıkarak yüce dinimiz İslam'ın emrine uymaya gayret gösterelim. Halk arasında aslı esası olmayan bir takım asılsız mesnetsiz ve hiçbir ilmi dayanağı olmayan sözlere ve dedikodulara inanıp aşı yapmama gibi bir durumu kendimizde hissettirmeyelim. Zira yüce dinimiz İslam tedbir almayı bize emretmiş. Aşımızı biran önce hem kendimiz hem aile fertlerimiz yaptırmak suretiyle kendimizi bu hastalıktan korumaya gayret gösterelim. Mümin kardeşlerimizden rica ediyorum. Allah rızası için aşımızı yapmayı, kendimizi korumayı ihmal etmeyelim" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet kameraya yansıdı
Bursa'da 3. kata balta fırlattı cinsel organını gösterdi! Şartlı tahliye edilmiş!
Bursa'da 3. kata balta fırlattı cinsel organını gösterdi! Şartlı tahliye edilmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında korona uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında korona uyarısı
Pakistan’da katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’da katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de 13 katlı binada yangın! Mahsur kalan kişiler kurtarıldı
Başakşehir'de 13 katlı binada yangın! Mahsur kalan kişiler kurtarıldı
Bursa kaçan boğan kendisini kovalayan adamı yere serdi
Bursa kaçan boğan kendisini kovalayan adamı yere serdi
İstanbul'da çocuğunu tavana asarak döven baba polisleri harekete geçirdi
İstanbul'da çocuğunu tavana asarak döven baba polisleri harekete geçirdi
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı