Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında korona uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülü bir bayram mesajı yayınlayarak koronavirüse karşı uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında şunları söyledi:



Salgın müsibetinin olumsuzluklarından kurtulmak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerini bırakmamalıyız.

Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor.

Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.

Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir.

Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Öyle ise tedbirleri elden bırakmayarak bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır.