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DÜNYA

5 yaşındaki çocuğu gündüz vakti yolda yürürken annesinin yanından kaçırmaya çalıştılar

New York'ta yaşanan çocuk kaçırma girişimi polisleri bile şoke etti. Annesinin yanında yolda yürüyen çocuğu kucaklayan şahıs arabaya atıp kaçırmaya çalıştı.

New York’un Queens bölgesinde bir çocuğun annesi ve kardeşleriyle yürürken kaçırıldığı anı gösteren video polisleri bile şok etti.

New York şehrinin Queens bölgesindeki olay geçen perşembe günü 20.45’te meydana geldi. Richmond Hill’deki Myrtle ve Hillside caddeleri yakınında bir anne ve üç çocuğu babalarına yemek götürmek üzere yolda yürürken yanlarına yanaşan eski model bordo bir sedandan inen bir kişi çocuklardan 5 yaşında olanı kapıp aracın arka koltuğuna attı. Araç uzaklaşmaya çalışırken anne koşarak çocuğunu otomobilin açık camından çıkarmayı başardı.

New York Polis Departmanı, tüyler ürperten olayın zanlılarının fotoğrafını yayınlayarak iz sürmek için halktan yardım istedi. Bir süre sonra polis 24 yaşındaki James McGonagle’ın tutuklandığını duyurdu. McGonagle adam kaçırmaya teşebbüs, bir kişiyi tehlikeye atma ve çocuğa zarar verecek şekilde davranmakla suçlandı.

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