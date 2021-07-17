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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya ilişkin görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri için geldiği Erzurum'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'na katıldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Erdoğan, burada kentte yapılan yatırımlarla ilgili brifing aldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na da katılan Erdoğan, daha sonra gençlerle buluştu. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına ilişkin görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.

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