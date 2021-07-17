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Akın akın geliyorlardı Niğde'de yakalandılar! Sosyal medyada olay oldu valilikten açıklama var

İRAN sınırından akın akın Türkiye'ye girdikleri yolundaki kamera görüntüleriyle son dönemde tartışılan kaçak göçmenler bu kez Niğde'de ortaya çıktı. Niğde'de tırdan inen onlarca göçmenin kaçış videosu sosyal medyada olay olunca valilik açıklama yaptı.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme kararının ardından Taliban korkusuyla panikleyen Afganlar Türkiye'ye doğru yola çıktı. 20 bin Türk askeri Türkiye- İran sınırında teyakkuzda iken, Afganlar TIR'larla sınırları aştı. Bugün sosyal medyada yayılan bir videoda Türkiye'ye kaça yollarla giren Afganların otoyolda TIR'ı durdurup şehirlere akın ettiği görüldü. 

Ankara - Niğde arası otoyol kenarında duran tırdan onlarca mülteci inip çevre köylere dağıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyaya düşünce Niğde Valiliği'nden açıklama geldi. Niğde Valiliği 100 göçmenden 74'ünün yakalandığını, diğerlerinin yakalanmasına çalışıldığını duyurdu.

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada "Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

İşte Niğde Valiliği'nden yapılan açıklama:

16.07.2021 günü ilimiz Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar “74” düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

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