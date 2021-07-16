CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Suriyelilere ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye konusuna ve Suriyelilere ilişkin Twitter hesabından "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim" ifadeleriyle görüntülü açıklama paylaştı.