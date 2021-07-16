BIST 1.362
DOLAR 8,52
EURO 10,11
ALTIN 499,84
YEREL

Kayseri'de vahşet! Önce bıçakladı sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' dedi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Adamın olaydan sonraki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından tekrar dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.'nın (35) dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzaklaştırmak kararı da bulunan R.U.'nun olaydan sonra kaçtığı, bir süre sonra yaralı N.A.'nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı
Öte yandan, N.A.'yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.'nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.'nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
FETÖ Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sarıldı 15 Temmuz'un yıl dönümünde kanalında yayınladı
FETÖ Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sarıldı 15 Temmuz'un yıl dönümünde kanalında yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı
Mersin'de kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Mersin'de kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları! Tüm ülke canlı yayında izledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları! Tüm ülke canlı yayında izledi