BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HDP

HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı

Milletvekilliği vasfını yeniden kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu HDP'li diğer isimler zılgıtla karşıladı.

Milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Tezkeresi'nin okunmasıyla birlikte milletvekilliği iade edildi. Meclise gelen Gergerlioğlu, partisinin temsilcileri tarafından karşılandı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul salonunda HDP'li milletvekillerinin zılgıtları arasında koltuğuna oturdu. HDP'li vekillerin zılgıt ve alkışlarla destek verdiği Gergerlioğlu, partilileriyle tokalaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahu Tuğba'dan olay paylaşım! Kızının lüks otomobilini çöpe attı
Ahu Tuğba'dan olay paylaşım! Kızının lüks otomobilini çöpe attı
Kavurmalı yumurta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Kavurmalı yumurta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar
FETÖ Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sarıldı 15 Temmuz'un yıl dönümünde kanalında yayınladı
FETÖ Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sarıldı 15 Temmuz'un yıl dönümünde kanalında yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı