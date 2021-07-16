HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı
Milletvekilliği vasfını yeniden kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu HDP'li diğer isimler zılgıtla karşıladı.
Milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Tezkeresi'nin okunmasıyla birlikte milletvekilliği iade edildi. Meclise gelen Gergerlioğlu, partisinin temsilcileri tarafından karşılandı.
Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul salonunda HDP'li milletvekillerinin zılgıtları arasında koltuğuna oturdu. HDP'li vekillerin zılgıt ve alkışlarla destek verdiği Gergerlioğlu, partilileriyle tokalaştı.