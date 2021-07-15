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POLİTİKA

FETÖ Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sarıldı 15 Temmuz'un yıl dönümünde kanalında yayınladı

FETÖ mensubu isimler tarafından yayınlanan YouTube kanalı, 15 Temmuz için örgütü aklamak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir kanala verdiği 15 Temmuz'u eleştiren söylemlerine sarıldılar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında AFP News Agency kanalına verdiği röportajı FETÖ'cü yayın organı BoldMedya çalarak kendi Youtube kanallarında yayınladı. Kılıçdaroğlu röportajda Erdoğan'a 'diktatör' 20 Temmuz'a 'sivil darbe diyordu.

Firari örgüt mensubu isimlere de yer verilen videoda FETÖ'nün masum olduğu her şeyi hükümetin planladığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülüyor.

FETÖ'cülerin algı çalışmasında Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da darbe yaptılar. Şu an Türkiye bir darbe süreci içinde." sözlerini söylediği video ekleme yapıldı.

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