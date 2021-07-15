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Kurbanlık etle kağıt kebabı nasıl yapılır şahane lezzet!

Kurban etiyle hem pratik hem de hızlı olacak enfes bir tarifimiz var kağıt kebabı! İşte sizler için tarifi...

Sebzelerle harmanlanmış olması, yapılışının pek çok yemeğe göre pratik olması, üstüne üstlük kağıtlara sarılıp paketledikten sonra bir de fırın da pişip, mis gibi kokması ile neredeyse hepinizin severek yediği harika bir yemek kağıt kebabı. Sunumu oldukça şık, paketle tabağınıza geldiğinde içinden ne çıkacak acaba diye merak uyandıran bu lezzeti pişirmesi sandığınızdan çok daha kolay. İşte sizler için kağıt kebabı tarifi... 

Malzemeler;

500 gram et, 2 adet soğan, 2 adet havuç, 3 adet patates, 2 adet kapya biber, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yağlı kağıt, 1 su bardağı bezelye, Yarım yemek kaşığı salça, Bir miktar kara biber, Yarım su bardağı kaynar su.

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