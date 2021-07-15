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DÜNYA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları! Tüm ülke canlı yayında izledi

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi düzenlenen bir toplantıda uyukladı. Merkel'in uyukladığı anlar kameraya yansıdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi bir toplantıya katıldı. Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görülüyor.

Toplantının sonlarına doğru bir vatandaşın koronavirüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutabilmek için gözlerini ovuşturduğu görülüyor. Merkel'in bu uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken Alman liderin emeklilik zamanının geldiğiyle ilgili verdiği kararın doğruluğu onaylanmış oldu yorumları yapıldı.

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