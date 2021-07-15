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Gaziantep'te kafesten kaçan aslan dehşet saçtı: Yüzü parçalanmıştı, kanlar içindeydi

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde kafesinden kaçan aslan korku dolu anlar yaşattı. Aslan uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken, aslanın yaraladığı bakıcı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bir aslan kafesinden kaçtı. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan büyük paniğe neden oldu. Aslanın kaçtığını duyan vatandaşlar hayvanat bahçesinden hızla koşarak çıktı. Hayvanat bahçesi boşaltılırken, aslan hayvanat bahçesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. Aslanın yaraladığı Cebrail K. adlı bakıcı ise Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez adlı vatandaş, “Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize ‘Aslan var, kaçın’ dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik, kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik." dedi.



"Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış"
"Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık" diyen Söylemez "O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize ‘Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış’ falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular” ifadelerini kullandı. Aslanın etkisiz hala getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrar açılırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi.

Belediyeden açıklama
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvanat bahçesinde besleme yapıldığı sırada aslanlardan birinin bir anlık dikkatsizlik sonucu bakıcısını yaraladığı belirtildi. Açıklamada, "Durum kontrol altına alınmış olup bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


17 yıl önce öldürmüştü
Yaklaşık 17 yıl önce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yiyecek vermek için kafese giren 4 yıllık hayvan bakıcısı Mehmet Keçibesler, girer girmez 2 kaplanın saldırısına uğramıştı. Kaplanlar, talihsiz bakıcıyı, arkadaşlarının gözü önünde parçalayarak öldürmüştü.

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