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Erdoğan Muhalefete böyle sert çıktı: Siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceğiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, muhalefeti 'müsilaj'a benzetti ve oldukça sert konuştu. "Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, muhalefeti 'müsilaj'a benzetti ve oldukça sert konuştu. "Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin son dönemde yoğunlaştırdığı iktidarı yıpratma kampanyalarını da şiddetle eleştiren Erdoğan; "CHP içinde gizlenemez hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz" dedi.

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