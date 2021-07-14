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Kampta sigara böreği nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Sofraların vazgeçilmezi sigara böreğini bir de böyle deneyin! İşte sizler için tarifi...

Çoğumuzun bildiği, sabahları canımız çektiğinde uykulu gözlerle bile pratik bir şekilde hazırladığı, adını şeklinden alan klasik bir börektir sigara böreği. Çeşitli iç harçlarla hazırlanılan bir börek tarifi olmasına rağmen en çok tercih edilen hali lor peyniri ve maydanozlu iç harçla hazırlanan hali. Haydi gelin yılların vazgeçilmez ve pratik sigara böreği tarifini birlikte hazırlayalım.

Malzemeler;

3 adet yufka, 400 gram beyaz peynir, Yeterince sıvı yağ.

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