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Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ten el ele göz göze video...

KANAL D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yan yana ve göz göze samimi anlar yaşadı. Dizi dışında gelişen bu yakınlaşma sosyal medyada 'Neslihan Atagül bu yakınlaşmaya çıldıracak' ve 'Biri Kadir'e evli olduğunu hatırlatsın' yorumlarına neden oldu.

KANAL D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün özellikle 'menemen yemeli' sahnesiyle ön plana çıkan ve sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Aşkın Tarifi dizisinin başrollerinden kafa karıştıran video... Rol arkadaşlarının fazlasıyla yakın olduğu ve romantik anlar yaşadığı görürülen video sosyal medyada epey tartışma yarattı ve sosyal medya kullanıcıları 'Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin' diyerek tepki gösterdi.

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