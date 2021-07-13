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YEREL

İstanbul'da başörtülü kadınlara skandal hakaretler: Kenar mahallenin...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yaşlı bir kadın kaldırımda bekleyen başörtülülere hakaret etti. Kadının, "Kenar mahallenin karıları, pislikler. Sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" sözleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ta yaşlı bir kadın, başörtülü bir grup kadına ve kız çocuğuna hakarette bulundu. Yaşlı kadın, başörtülü kadınlara hakaret ederek, "Siz evinize gidin. Kenar mahallenin kızları. Surata bak. Siz mahalle, sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" ifadelerini kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki topladı.

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