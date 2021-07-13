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Esenyurt'ta dayakçı kocanın linç edilme korkusu: Dövdüğü eşinin arkasına sığındı

ESENYURT'ta sokak ortasında eşine şiddet uygulayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O sırada kocasının önüne geçip duruma engel olan şiddet mağduru kadın 'seni öldürse daha mı iyi' tepkisi aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darp etmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu. Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı.

Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.

Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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