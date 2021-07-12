Irak'taki hastane yangınında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 16 arttı.
Yangında son belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.