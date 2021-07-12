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MEDYA

'Herkes kızı öptüğü merdiveni soruyordu' deyip Fox Tv Şef Akademi jürisi Arda Türkmen itiraf etti

Fox TV'de yayınlanan Şef Akademi programının jürisi Arda Türkmen, 2008 yılında vizyona giren Çağan Irmak'ın Issız Adam filmiyle ilgili anılarını anlattı.

Hakan Bilgin'in sunduğu "Mekanın Sahibine Geldik"in bu haftaki konuğu şef Arda Türkmen oldu. Türkmen, 2008 yılında vizyona giren Çağan Irmak'ın Issız Adam filmiyle ilgili anılarını anlattı.  Film yapımcısı Mustafa Oğuz'un sayesinde Çağan Irmak'la tanıştığını anlatan Türkmen, Issız Adam'ın yayına girmesinin ardından restoranının nasıl meşhur olduğunu anlattı.

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