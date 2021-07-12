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İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da park halindeki otomobil, bir süre sonra hareket ederek kaymaya başladı. Kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DIM 146 plakalı aracın sahibi otomobilini park ederek aracından indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazanın ardından takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve ardından otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor.

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