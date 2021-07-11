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Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın, Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL Büyükçekmece sahilinde meydana gelen olayda; İran uyruklu Zohreh Momeni, iddiaya göre, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp üzerine bastı. Kadının bu hareketini gören çevredekiler de kadına tepki gösterdi.

Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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