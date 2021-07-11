Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkin düzenlenen anma törenine videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video mesaj gönderdi.

Bosna Herseklileri selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, Srebrenitsa soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

"Srebrenitsa'nın açtığı yaralar kanamaya devam ediyor"

Şehitleri rahmetle anan ve kederli ailelerine sabır dileyen Erdoğan, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini ve ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurlanan her şehidin 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri tekrar hatırlattığını kaydetti.