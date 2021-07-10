Sinop’ta 2 aydır yumurtlayan horoz sahibini şaşırttı

Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan emekliliğinde hobi olarak evinin bahçesinde kümes hayvanları ile ilgilenmeye başladı. Yaklaşık 2 yıldır tavukları bulunan Hüseyin Aslan 9 ay önce ferikten aldığı bir horozu da buraya getirdi. Aslan'ın tavuklardan ayrı bir kümeste tuttuğu horoz her sabah ötüşüyle Aslan’ı uyandırırken şaşkına çeviren olay yaklaşık 2 ay önce başladı.

Horozun ötüşünün ardından yem vermek için kümese giden Hüseyin Aslan horozu folluğa yatmış olarak gördü. İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü de dahil kamuda çeşitli görevler yaptığını, yurt içi ve yurt dışında mesleğiyle alakalı gezileri olduğunu belirten Aslan, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti. Öğrenenler de bu duruma şaşırdı.