Tv8 MasterChef'te Mardinli sushici Mahsun Bilge şefleri kendine hayran bıraktı

Tv8 MasterChef 2021 eleme turu tüm hızıyla devam ederken 8 Temmuz 2021 Perşembe son bölümde Mardinli sushi ustası Mahsun Bilge adlı yarışmacı geceye damgasını vurdu. Mardinli sushici Mahzun, üç şefi kendine hayran bırakarak üç evet aldı ve eleme turunu geçti.

MasterChef 2021 Tv8 ekranlarında rüzgar estiriyor. Her akşam yayınlanan MasterChef eleme turunda birbirinden yetenekli ve renkli yarışmacılar boy gösteriyor. Son olarak 8 Temmuz 2021 Perşembe son bölümde aslen Mardinli olan Mahsun Bilge adlı yarışmacının eleme turunda hazırladığı yemeğin tadı, zor beğenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin damağında kaldı.