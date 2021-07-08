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Kocaeli'de halk otobüsü şoförü çılgına döndü! Yolcuyu tekme tokat dövdü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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