15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlandı işte 15 Temmuz darbe girişimi filmi

15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlanır yayınlanmaz 15 Temmuz darbe girişimi filminin ilk videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte filmden ilk kareler...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, film, 15 Temmuz 2021'de vizyonda olacak. 15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan 15/07 Şafak Vakti filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.



Filmin, yayınlanan ana fragmanında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir anda darbecileri karşılarında bulan vatandaşların pes etmeden ortaya koydukları direniş ve birbirlerine verdikleri destekten kesitler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı fragmanda, darbeci teröristlerin acımasızlığı ve ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan vatandaşlara ateş açtıkları görüntülere de yer veriliyor.