Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntü
AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandıran görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti.
Mide bulandıran görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.
Görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.