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DÜNYA

Bankada rehine krizi! Aldığı parayla bankadan çıkarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da bir banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin alarak 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) istedi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen soyguncuya istediği parayı banka çalışanları teslim etti. Bankadan çıkan soyguncu, polisin operasyonuyla yakalandı.

Rusya'nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bankaya giren bir soyguncu, içerideki 3 çalışanı rehin aldı. Acil durum ekipleri binadan 50 kişinin tahliye edildiğini açıklarken, polis bankanın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Soyguncu ile polis arasında başlayan pazarlıkta çantasında patlayıcı olduğunu iddia eden soyguncunun polisten ilk talebi 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) oldu. Bu sırada saldırganın kimliği de tespit edildi. Kimliği "Aleksandr Griçenko" olarak açıklanan 32 yaşındaki soyguncunun daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.


Gözaltına alındı
Soyguncunun talep ettiği para, banka görevlileri tarafından kendisine teslim edildi. Soyguncu bankadan çıkarken binanın giriş katına giren polis, saldırganı rehinelere zarar vermeden yakalayarak gözaltına aldı. Soyguncunun çantasından patlayıcı çıkmazken, polis merkezine götürülen soyguncunun ifadesinin alınacağı bildirildi.

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