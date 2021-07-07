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Meral Akşener'den hükümete zam isyanı! Esti gürledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener son dönemde gelen zamlar ve MKE ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararı nedeniyle hükümete sert yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener son dönemde gelen zamlar ve MKE ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararı nedeniyle hükümete sert yüklendi.

Akşener, "AK Parti iktidarı milletimizin hazinesini boşalttığı yetmemiş gibi, milletimize ait ne varsa satma peşinde. MKE'nin ardından TEİAŞ var... Her seferinde 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan piyasa yapılarının anlatıldığı derslerde uyumayı tercih etmiş" ifadelerini kullandı. Akşener, elektrik ve doğalgaz zamlarına da tepki gösterdi. 

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