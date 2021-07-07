MasterChef'te çiğ köfte yapan yarışmacının yürek burkan hikayesi

Tv8 MasterChef 2021 eleme turu devam ederken yeni sezona katılan ayrışmacı adaylarının hayat hikayeleri yürek burkuyor. 6 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef 2021 bölümünde Adıyamanlı yarışmacının hayat hikayesi şefleri çok etkiledi.

6 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef 2021 bölümünde Adıyamanlı yarışmacının hayat hikayesi şefleri çok etkiledi.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından Masterchef 2021 yeni sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada, bu sezon özellikle yarışmacıların dokunaklı hayat hikayeleri ön planda... Sosyal medyada bu durumu eleştiren de var destekleyen de... Kimi izleyiciler yarışmacıların özel hayatlarına girilmemesi gerektiğini savunurken, kimi izleyiciler de hayatın içinden bu kesitleri özellikle görmek istediklerini söylüyor. 6 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef son bölümünde, yine hayatın zorluklarını deneyimlemiş bir yarışmacı yer aldı.