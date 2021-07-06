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BBP'li Fatma Yümlü olayında şok detay!

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün gözaltına alınmasının yankıları hala sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü ile ilgili iddialar halen tartışılıyor. Özellikle Yümlü'nün temaslı olup olmadığı, karantina süreci gündeme geldi.

Bu konuyla ilgili çeşitli tartışmalar devam ederken olayı yakinen takip eden ModaTV programı sunucusu Ahmet Çelenk ise polislerden önce filyasyon ekibinin Yümlü'nün iş yerine gittiğini söylüyor. Gazeteci Hadi Özışık ve ModaTV programı sunucusu Ahmet Çelenk bu konuyu Perde Arkası programında masaya yatırdı. 

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