'Covid-19 Türkleri etkilemez' demişti! Oytun Erbaş yeniden ortaya çıktı: Ben Türkiye'nin...

Pandemi sürecinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Doç Dr. Oytun Erbaş'ın Elon Musk sözleri olay oldu.

Koronavirüs salgının başlarında "Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklaması gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Youtube'da Hakan Bilgin'in Mekanın Sahibine Geldik programına konuk oldu. Birçok araştırma yaptığını ve literatüre çok şey kattığını söyleyen Doç. Dr. Erbaş "Birçok araştırma yaptım, literatüre çok şey kattım. Ve ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene süre" dedi.



Sıçanları gece parkinson yaptığını anlatan Doç. Dr. Erbaş'ın sıçanların kendi arasındaki sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu.